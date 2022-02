Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber im Rems-​Murr-​Kreis erfolgreich

Etwa zur gleichen Zeit wurde im Rems-​Murr-​Kreis nach zwei Personen gesucht, die unabängig voneinander vermisst worden waren. Der bei der Suche eingesetzte Polizeihubschrauber erwies sich als hilfreich.

Donnerstag, 10. Februar 2022

Das Polizeipräsidium Aalen schildert die beiden Suchaktionen und deren Ergebnis so: Fast zeitgleich, gegen 18 Uhr, waren in Winnenden eine 51-​jährige Dame aus dem Krankenhaus und ein 91-​jähriger Herr von daheim vermisst. Bei beiden Personen ging man von einer hilflosen Lage aus. Aus diesem Grund suchten mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber nach den Vermissten. Die Dame wurde wohlbehalten durch eine Streife am Bahnhof in Sulzbach angetroffen. Der Herr wurde — ebenfalls wohlbehalten — vom Polizeihubschrauber im Bereich Winnenden aufgefunden.







Beide Suchmaßnahmen wurden daher gegen 18:30 Uhr erfolgreich beendet.

