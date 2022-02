Alarm wegen Softair-​Waffen in Spraitbach

Drei Männer wollten am Donnerstagnachmittag im Wald mit Waffen, die aus der Ferne wie echt aussehen, spielen. Zeugen befürchteten Schlimmes und alarmierten die Polizei.

Freitag, 11. Februar 2022

Gerold Bauer

Spielzeugwaffen, die aus der Distanz nicht von scharfen Waffen zu unterscheiden sind, sorgen immer wieder für Aufregung. So auch am Donnerstag in Spraitbach, als drei Männer mit Gewehren auf einem Feldweg gesehen wurden. Die alarmierte Polizei rückte sicherheitshalber mit mehreren Streifenwagen und mit Diensthunden an. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Gewehren aber um harmlose Softair-​Waffen. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit echten Gewehren darf man solche Waffen allerdings nicht offen spazieren tragen. Laut Polizei zeigten sich die drei Erwachsenen sehr einsichtig.

