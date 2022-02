Bauplätze in Lorch: In Unterkirneck werden 33 neue Bauplätze geschaffen

Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen hoch, so auch in Lorch. Mit dem Wohngebiet „Osterwiesen II“ sollen in Unterkirneck 33 neue Bauplätze geschaffen werden.

Unter Berücksichtigung diverser Gutachten, unter anderem auch zur Verkehrs-​, Lärm– und Geruchsemission, wurde nun ein Bebauungsplan erstellt, der insgesamt 33 Grundstücke – angeordnet um eine Ringstraße – beinhaltet — die RZ berichtet in der Freitagausgabe.

In der zweiten Sitzung des Jahres beschäftigte sich der Lorcher Gemeinderat mit Bürgermeisterin Marita Funk zunächst mit den bauplanungsrechtlichen Grundlagen. Dipl.Ing. Uwe Straub vom Büro VTG Straub stellte einen Entwurf für den Bebauungsplan vor. Die rund 2,3 Hektar umfassende Fläche des Gebiets Osterwiesen II schließt in östliche Richtung an die bestehende Bebauung an und wird zur einen Seite von der Kaiserstraße , zur anderen durch die Bundesstraße begrenzt.

