Olympia ‘ 72, die Trimm-​Dich-​Welle und der Waldsportpfad in Lorch

Genau wie 2022 waren die olympischen Winterspiele vor 50 Jahren in Asien — allerdings nicht in China, sondern in Japan. Während Skifahrer, Rodler und Eisläufer noch in Sapporo um Medaillen kämpften, fieberte man in Deutschland schon den Olympischen Sommerspielen entgegen. Die waren in München – und dies löste einen Breitensport-​Boom aus. Sogar völlig unsportliche Leute wollten sich plötzlich „Trimmen“, sprich durch Bewegung in Form bringen.

Für die Samstagsreportage am 26. Februar war die Rems-​Zeitung auf dem fast 50 Jahre alten Waldsportpfad in Lorch unterwegs und sprach mit Zeitzeugen, die als junge Sportler die Trimm-​Dich-​Welle erlebten! Sie lesen die Zeitung lieber digital oder haben keine Möglichkeit, sich eine gedruckte Zeitung zu besorgen? Die Rems-​Zeitung gibt es rund um die Uhr im ikiosk! Und wo sich der Lorcher Trimm-​Dich-​Pfad befindet, sehen Sie hier !



Fitness, Cross-​Training und viele ähnliche Worte kannte die breite Masse der Bevölkerung damals noch nicht. Man ging auch nicht „Joggen“, sondern traf sich zum Wald– oder Dauerlauf. Apropos „breite Masse“: Dieser Begriff war bis in die 70er-​Jahre hinein durchaus wörtlich zu verstehen. Denn nach dem Krieg sorgte Ludwig Erhards „Wirtschaftswunder“ für einen noch nie dagewesenen Aufschwung, der in nahezu allen Bevölkerungsschichten zu einem gewissen Wohlstand führte. Die Kehrseite der Medaille waren viele Herzinfarkte und andere Krankheiten — ausgelöst durch Übergewicht sowie Nikotin und Alkohol im Übermaß. Mit Hilfe der Trimm-​Dich-​Welle wurden in der Gesellschaft die Bedeutung von Sport, Bewegung und gesunder Lebensweise in den Blickpunkt gerückt.

