Die Fehrle-​Gärten: Was diese Baustelle so besonders macht

gäss

Die Arbeiten für das neue Schwäbisch Gmünder Wohnquartier zwischen Schwerzerallee und Goethestraße kommen zügig voran. Inzwischen stehen schon die ersten Ziegelwände. Aber es ist noch ein ganzes Stück zu gehen, bis alle acht geplanten Gebäudeteile fertig sind.

Freitag, 04. Februar 2022

Alexander Gässler

Das Fehrle-​Projekt ist besonders. Zum Beispiel weil es das größte und teuerste Bauvorhaben ist, das die Landesbaugenossenschaft in Stuttgart jemals gestemmt hat. 59 Millionen Euro Gesamtinvestition. Besonders ist auch die Art des Wohnens – genossenschaftlich mit lebenslangem Wohnrecht.



