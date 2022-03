Die Venus — ein Fall für Frühaufsteher

Während der Abendhimmel im März frei von hellen Planeten ist, wird der Morgenstern gut sichtbar. Dazu läutet der Löwe den Frühling ein.

Nachdem sich Jupiter im letzten Monat verabschiedet hat, bleibt der Abendhimmel planetenleer. Der Riesenplanet wird am 5. März von der Sonne im Sternbild Wassermann eingeholt und steht mit ihr am Taghimmel. Nachts bleibt er unsichtbar unter dem Horizont. Erst in der zweiten Aprilhälfte taucht Jupiter am Morgenhimmel am Osthimmel wieder auf. Mit Einbruch der Dunkelheit sind am Westhimmel noch die Wintersternbilder zu sehen. Allen voran erkennt man im Südwesten den Himmelsjäger Orion gefolgt von dem bläulich-​weißen Sirius, der kaum zu übersehen ist. Sirius ist mit knapp neun Lichtjahren Entfernung einer der Nachbarsterne unserer Sonne. Er ist der Hauptstern im Bild des Großen Hundes. Höher noch erkennt man Prokyon, Hauptstern des Kleinen Hundes. Mit nur elf Lichtjahren Entfernung gehört Prokyon ebenfalls zu den Nachbarn unserer Sonne.

