Die Praxis „ergo plus physio“ feiert Zehnjähriges

Die Inhaberinnen Yvonne Irtenkauf und Michaela Miller sehen ihr ganzheitliches Therapiekonzept in Herlikofen von Erfolg gekrönt. Zum zehnjährigen Bestehen ist die größte Herausforderung die Suche nach neuen Mitarbeitern.

Nach zehn Jahren, prophezeite einst ein Seminarleiter den beiden Therapeutinnen Yvonne Irtenkauf und Michaela Miller, würde sich ihre Praxis gefestigt und ein stabiles Netzwerk aufgebaut haben. „Heute können wir sagen: Genau so ist es“, bilanziert Ergotherapeutin Irtenkauf, die sich vor inzwischen einem Jahrzehnt mit Physiotherapeutin Miller zusammengetan und die Praxis „ergo plus physio“ eröffnet hat. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen Verena Baumhauer und Verena Schaile setzen sie in der Brainkofer Straße 12 in Herlikofen noch heute das eigens erarbeitete Konzept um, mit dem sie 2012 gestartet waren.

Das Verhältnis zwischen Patientenanfragen und geeigneten Bewerbern auf freie Stellen hat sich inzwischen verschoben – ein Trend, der die gesamte Branche ergriffen habe. „Wir erleben einen großen Ansturm und können nicht mehr alle Interessierten versorgen“, erklärt Irtenkauf. Zugleich versuche man bereits seit Jahren vergeblich Kolleginnen hinzuzugewinnen, sei aber seit 2017 nicht mehr über Vorstellungsgespräche hinausgekommen. „Wir könnten locker noch zwei Mitarbeiter einstellen“, beziffern die Inhaberinnen.





