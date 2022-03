Neueröffnung: Lady Fitness Center ab Samstag im CityCenter

Im Zentrum von Schwäbisch Gmünd eröffnet Ende dieser Woche eine neue Adresse für körperliche Fitness: Das Fit+ Lady Fitness Center geht mit einer großen Eröffnungsfeier an den Start.

Freitag, 18. März 2022

Benjamin Richter

Während die Fassade des Studios, das im Einkaufszentrum CityCenter am Höferlesbach untergebracht ist, schon in Pink und Grün erstrahlt, läuft diese Woche noch die Anlieferung der zahlreichen Fitnessgeräte auf vollen Touren. So finden aktuell neben mehreren Kraftgeräten auch Crosstrainer, ein Massagegerät, eine sogenannte Power-​Plate – bei der es sich um eine Vibrationsplatte handelt – und Spinning-​Räder sowie viele weitere Geräte ihren Platz auf den 330 Quadratmetern des zweistöckigen Geschäfts, das zuvor lange leer gestanden hatte.





In der Sonderseite „ Fit+ Lady Fitness Center — Neueröffnung in Schwäbisch Gmünd “ blickt Trainerin Ronja Ring darauf zurück, wie die Idee für das neue Fitnessstudio zustande kam und welche Zielgruppe mit großzügigen Öffnungszeiten angesprochen werden soll. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

