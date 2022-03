„Critical Mass“: Einsatz für besseres Radwegenetz und Schweigeminute für Ukraine

„Critical Mass“ – eine Gruppe von kritisch denkenen Menschen, die sich für verbesserte Bedingungen im Fahrradverkehr einsetzt – ist nach einer langen, corona-​bedingten Pause wieder am Start. Traditionell am Freitag machten die Gmünder Radfahrer im Rahmen einer angemeldeten Veranstaltung und mit Begleitung der Polizei eine Rundfahrt durch die Stadt.

Samstag, 19. März 2022

Gerold Bauer

Ihr Ziel ist es, auf Missstände in der Verkehrsinfrastruktur aufmerksam zu machen. Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes müsse Radfahren sicher und komfortabel sein, wenn man noch mehr Menschen zum Umsteigen vom Auto aufs Rad überzeugen wolle.

Bevor man sich aber mit dem Kernthema von „Critical Mass“ befasste, rief Timo Gohr bei der Begrüßung die zirka 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung zu einer Schweigeminute für die Opfer und Leidtragenden des Kriegs in der Ukraine auf. Angesichts des schrecklichen Leids und der Ängste, die Menschen durch den Krieg erfahren müssen, stehe die Verbesserung der Radwege in Gmünd aktuell auf der Prioritätenliste sicherlich nicht ganz oben. Allerdings untermauerte der Redner, dass der Klimaschutz weiterhin ein sehr wichtiges Anliegen sein müsse und man nicht eine Krise gegen die andere ausspielen dürfe. Ein Problem werde nicht dadurch gelöst, in dem man anderes stärker in den Fokus rücke, stellte Gohr klar.





Bei der Fahrt auf designierten Radachsen offenbarten sich sich Schwächen im Konzept der Stadt Schwäbisch Gmünd. Welche das sind und wo aus der Perspektive der Radfahrer die Sache anders angepackt werden müsste steht am 19. März in der Rems-​Zeitung! Diese Ausgabe gibt es natürlich auch digital in unserem ikiosk!







