Blitzmarathon in Baden-​Württemberg

Symbol-​Foto: picture alliance /​Jochen Tack | Jochen Tack

In Baden-​Württemberg wird die Polizei an diesem Donnerstag Blitzmarathons durchführen. Auch in Schwäbisch Gmünd sollten Autofahrer aufpassen.

Donnerstag, 24. März 2022

Sarah Fleischer

24 Sekunden Lesedauer



Wie der SWR berichtet, will die Polizei heute im gesamten Bundesland zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Wie viele und wo genau, sei bislang unklar. Auch das Polizeipräsidium Aalen äußerte sich nicht zu den Orten, an denen kontrolliert werde. Ergebnisse wollen man am Freitag liefern.



Verkehrsminister Thomas Strobl von der CDU begründet die die Aktion damit, dass jeder dritte tödliche Verkehrsunfall auf zu schnelles Fahren zurückzuführen sei. Der Blithmarathon sei also eine Maßnahme, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



427 Aufrufe

96 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen