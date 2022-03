Brotprüfung der Bäckerinnung: Betriebe stellen sich dem Expertenurteil

Foto: Richter

Für die hohe Qualität ihrer Backwaren hat die Bäckerinnung Alb-​Neckar-​Fils zahlreiche Zertifikate an die teilnehmenden Bäckereien aus dem Ostalbkreis vergeben. Die Note „sehr gut“ gab es dabei, anders als etwa in der Schule, nur für einwandfreie Brote und Brötchen mit 100 von 100 Punkten.

Freitag, 25. März 2022

Benjamin Richter

Dem Urteil der Juroren stellten sich in dieser Woche vier Mitglieder der regionalen Bäckerinnung aus Schwäbisch Gmünd und Aalen: die Bäckerei Berroth, die Bäckerei Mühlhäuser, die Bäckerei Stemke und die Virngrundbäckerei. Sie hatten im Vorfeld der freiwilligen Prüfung jeweils eine Auswahl ihrer Brote und Brötchen eingereicht, die von Prüfer Manfred Stiefel und seinem Assistenten Gerhard Gröber in den Räumen der IKKclassic in Schwäbisch Gmünd begutachtet wurden.

Weil es so viele Produkte waren, mussten sich die beiden, die selbst Bäckermeister sind, die Prüfung auf Dienstag und Mittwoch aufteilen. „Mehr als 50 Proben schafft man nicht an einem Tag“, begründete Stiefel. Unterdessen waren unter den eingereichten Backerzeugnissen auch solche, die momentan noch nicht in den Regalen der Bäckereien liegen und erst noch in das Angebot aufgenommen werden sollen.





Mit welchen neuen Kreationen Kunden demnächst in den Regalen der hiesigen Bäckereien rechnen können, verrät die Sonderseite „Brotprüfung der Bäckerinnung“ aus der Rems-​Zeitung vom 26. März. Dort gibt es auch nähere Informationen zu Ablauf und Kriterien der Prüfung. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

