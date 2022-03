Zeiselberg: Gericht weist Klage der Anwohner ab

Erleichterung bei der Stadt, Enttäuschung bei den Anwohnern: Die Baugenehmigung des Wirtshausprojekts ist rechtens. Nach der Biergartensaison wollen die Investoren mit dem Bau beginnen – wenn das Urteil nicht angefochten wird.

Freitag, 25. März 2022

Alexander Gässler

Ganz anders ist die Stimmungslage bei den Anwohnern.







Was die Anwohner zum Gerichtsurteil sagen und wie es auf dem Zeiselberg nun weitergeht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.







Am Donnerstag hat sich das Verwaltungsgericht vor Ort ein Bild gemacht und sich mit diesen baurechtlicchen Detailfragen befasst.



Christian Baron freut sich. Darüber, dass das Gericht die Haltung der Stadt bestätigt hat. Und darüber, dass das Projekt weitergehen kann. „Eine tolle Sache“, sagt Gmünds Erster Bürgermeister.

