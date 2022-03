Wann darf die Polizei Handys beschlagnahmen?

Foto: picture alliance /​Zoonar | Andreas Pulwey

Darf die Polizei einfach so ein Handy konfiszieren? Die Polizei darf viel, aber alles darf sie nicht – für die Handlungen muss eine rechtliche Grundlage bestehen. Das erklärt auch das Vorgehen beim Vorfall am Gmünder Bahnhof von Donnerstag.

Mittwoch, 30. März 2022

Sarah Fleischer

Am vergangenen Donnerstag hatte ein betrunkener Mann in der Bahnhofsunterführung in Schwäbisch Gmünd offenbar ein Mädchen gefilmt. Als eine Frau und ihr Begleiter ihn zur Rede stellten, kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Frau auf den Kopf geschlagen wurde. Die Rems-​Zeitung hatte bereits darüber berichtet . Nach Angaben der Frau habe der Mann auch sie und ihren Begleiter gefilmt.