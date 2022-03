Schulessen: Schwäbisch Gmünd stellt um

Mit der Nachfrage der Ganztagsbetreuung steigt die Menge der Mittagessen. Pro Woche werden an den Gmünder Schulen rund 3300 Essen ausgegeben. Die Stadt will die Verpflegung der Schüler ab September selbst organisieren.

Donnerstag, 31. März 2022

Alexander Gässler

Der Gemeinderat hat einen Knopf dran gemacht. Die Schulverpflegung wird nicht erneut europaweit ausgeschrieben, sondern künftig selbst organisiert. So hat es der Dienstleister ODS der Stadt empfohlen.





Was der Gemeinderat der Stadt empfiehlt und wie die Mittagsverpflegung in der Praxis funktionieren soll, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



