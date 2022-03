Schauort: Der Ursprung vom Geiger von Gmünd liegt in Schlechtbach

Luftbild: Wolfgang Pfister

Schlechtbach gehört zur Gemeinde Gschwend. Viele der rund 300 Einwohner und Einwohnerinnen sind Mitglieder der Dorfgemeinschaft. Deren Vorsitzender Gerald Stütz kann so einiges über das Dorf erzählen.

Sonntag, 06. März 2022

Edda Eschelbach

Dass die kleinen Dörfer im Ostalbkreis alles andere als langweilig sind, hat die Schauort-​Reihe schon hinlänglich bewiesen. Auch Schlechtbach, einer der vielen Teilorte und Wohnplätze der Flächengemeinde Gschwend, ist reich an Geschichten, die nur wenigen bekannt sind. Zum Beispiel ließ sich Justinus Kerner in der St.-Andreas-Kirche in Schlechtbach zum Geiger von Gmünd inspirieren. Mehrere Schauspieler gründeten in den 40er-​Jahren hier eine Künstlerkolonie. Weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt ist dagegen das Schlechtbacher Salzkuchenfest.





