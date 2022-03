Wie Wildbienen besser überleben können

Foto: tv

Äcker, Straßen und zubetonierte Flächen schränken den Lebensraum der Insekten ein, dabei tut eine Vielfalt an Bienenarten auch den Pflanzen gut. Expertinnen und Experten erklären, warum das ein jahrhundertealtes Problem ist – und was man im eigenen Garten dagegen tun kann.

Montag, 07. März 2022

Thorsten Vaas

50 Sekunden Lesedauer



Seit rund 300 Millionen Jahren gibt es in der Natur eine faszinierende Partnerschaft zwischen Tieren und Pflanzen: Blüten bieten meist Insekten,aber auch einigen Vögeln und Säugetieren nahrhaften Nektar oder im Überschuss vorhandene Pollen an, und die Empfänger dieser reichgedeckten Tafel bedanken sich mit dem Weiterflug zur nächsten Blüte. Dort streifen sie überschüssige Pollen ab und setzen so die Vermehrung der Pflanzen in Gang. Die wohl bekanntesten dieser Bestäuber sind die vielen Bienenarten, die sich zudem fast ausschließlich von dem Angebot der Pflanzen ernähren. Diese enge Zusammenarbeit wird aber zunehmend auf die Probe gestellt, wie Dave Goulson und Elizabeth Nicholls von der University of Sussex im Fachblatt Science erklären. Agrarflächen in Form von Äckern, Plantagen und Weiden bedecken inzwischen rund ein Drittel aller Landflächen der Erde.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



81 Aufrufe

200 Wörter

13 Minuten Online



Beitrag teilen