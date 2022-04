Apothekensterben dünnt auch den Notdienst im Raum Gmünd aus

Symbol-​Foto: gbr

Wenn jemand starke Schmerzen hat, will er nicht durch den halben Altkreis fahren, um sich Tabletten zu besorgen. Wohnt man in einer Landgemeinde, ist dies allerdings oft nicht zu vermeiden. Vor allem am Wochenende nicht, denn dort gibt es nicht allerorten eine Apotheke – und dort, wo es eine gibt, kann sie nicht rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche geöffnet haben.

Samstag, 16. April 2022

Gerold Bauer

40 Sekunden Lesedauer



Speziell im ländlichen Raum wird es immer schwieriger, junge Menschen für die Übernahme einer Apotheke zu gewinnen. Während sich im Stadtgebiet Apotheken noch fast Tür an Tür befinden, sind Entfernungen auf dem Land oft recht groß. Wenn noch weitere Apotheken dort schließen, hat dies auch Konsequenzen für den Notdienst.





