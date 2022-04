81 Tonnen Müll bei Kreisputzete im Ostalbkreis

Sage und schreibe 81 Tonnen Müll haben viele freiwillige Helferinnen und Helfer bei der Kreisputzete im März aufgesammelt. Einen der kuriosesten Funde machten sie im Wald zwischen Täferrot und Lindach.

Was kann wie entsorgt werden? Wann wir der Müll abgeholt?



Das erfahren Sie im Abfall-​ABC der GOA. Wann die Müllabfuhr Gelbe Säcke, Blaue Tonnen und Co. abholt, erfahren Sie hier im Abfuhrkalender

Dort fanden die Helferinnen und Helfer einen aufgebrochenen Geldschrank ( Kreisputzete: Tresor im Wald gefunden — Stammt er aus einem Einbruch? ). „Um die Kreiskasse handle es sich allerdings nicht“, schmunzelte Landrat Joachim Bläse an jenem Tag, an dem sich im Ostalbkreis nach Angaben der GOA 17.122 kleine und große Freiwillige zusammentaten, um den Kreis herauszuputzen. An Straßenrändern, auf Spielplätzen, Schulhöfen und in der freien Landschaft sammelten sie den Unrat, der dort illegal entsorgt wurde. Vereine, Kindergärten, Schulklassen und viele Privatpersonen sammelten so rund 81.000 Kilogramm Müll, teilt das Entsorgungsunternehmen weiter mit.Nicht nur die schiere Müllmenge ist bedauerlich, sondern auch die Tatsache, dass der überwiegende Teil des Unrats ganz einfach auf den Wertstoffhöfen der GOA abgegeben werden könnte. Ganz oft sogar kostenlos. Handelsübliche Verpackungen oder PE-​Folien etwa können über den Gelben Sack entsorgt werden. Der wird gratis abgeholt. Genauso Papier – warum es achtlos in die Landschaft werfen, wenn es entweder kostenlos über die Blaue Tonne abgeholt, oder auf den Deponien Ellert und Reutehau abgegeben werden kann? Oftmals finden die freiwilligen Helferinnen und Helfer bei der Kreisputzete auch alte Reifen. Die können zwar nicht umsonst, dafür günstig auf den Deponien entsorgt werden. Kosten pro Reifen: vier Euro.

