Carfreitag: Mit 160 statt der erlaubten 70 km/​h im Raum Alfdorf unterwegs

Symbol-​Foto: gbr

Den Carfreitag, oder auch Car-​Friday, hat der Fahrer eines Sportwagens gründlich missverstanden — nämlich als Erlaubnis, sich über Verkehrsregeln einfach hinweg zu setzen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war er im Raum Alfdorf unterwegs. Dumm gelaufen für ihn, dass die Polizei das alles gesehen und protokolliert hat.

Dienstag, 19. April 2022

Gerold Bauer

Den Vorfall schildet die das zuständige Polizeipräsidium Aalen so: „Im Rahmen einer Überwachungsfahrt mit einem zivilen Video-​Fahrzeug am Karfreitag stellten Beamte der Verkehrspolizei zwischen Welzheim und Adelstetten einen hochmotorisierten Ford Mustang fest. In Adelstetten beschleunigte der Fahrer den PS-​Boliden so stark, dass das Heck des Fahrzeuges mehrfach ausbrach. Auf der Weiterfahrt Richtung Alfdorf beschleunigte der Fahrer das Muscle-​Car dann auf 160 Stundenkilometer, obwohl dort nur 100 bzw. 70 Stundenkilometer erlaubt waren. Bei der Kontrolle auf sein Fehlverhalten angesprochen entgegnete der Mann, dass ein solches Fahrverhalten am heutigen Car-​Friday völlig normal sei. Völlig normal war dann für die Beamten auch gleich die Anzeige der Geschwindigkeitsverstöße und des unnötig erzeugten Lärms. Ein Bericht an die Führerscheinstelle war dann eine Selbstverständlichkeit und zum Rund-​um-​Service gehörte dann — natürlich ganz normal — auch ein verkehrserzieherisches Gespräch mit dem Möchtegern-​Rennfahrer. Denn eines ist klar: Normal ist so ein Verhalten auf den Straßen nicht!“







„Carfreitag ist ein aus dem kirchlichen Feiertag Karfreitag und dem englischen Wort car (Auto) gebildetes Kunstwort. Der Ausdruck bezeichnet einen „Autotag“ als Termin für Treffen der Tuner- und Autoposer-​Szene.“ (Quelle: Wikipedia)



