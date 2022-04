Start Abitur 2022 in Baden-​Württemberg

Für 47 400 Schülerinnen und Schüler in Baden-​Württemberg wird es diese Woche ernst: Die Abitur-​Prüfungen 2022 stehen an. In mancher Hinsicht ist es zwar wieder ein „Corona-​Abi“, an den Schulen im Raum Gmünd aber geht man die Sache entspannt an.

Montag, 25. April 2022

Sarah Fleischer

Spanisch, Italienisch und Portugiesisch waren am Montag die ersten Fächer, die jedoch nicht an allen Schulen angeboten werden. „Bei uns geht es darum erst am Dienstag los mit den Prüfungen“, sagt Michael Mahler, Schulleiter des Gymnasium Friedrich II in Lorch.

Deutsch ist für den 27. April angesetzt, die Prüfungen für Englisch folgen am 29. April und Mathe am 3. April. Mit Geschichte bilingual Französisch findet am 10. Mai die letzte schriftliche Prüfung statt, die restlichen Fächer zwischen diesen Terminen.



Es ist bereits der dritte Jahrgang, der mehr oder weniger unter Pandemie-​Bedingungen Abitur schreibt. Auch dieses Jahr hatte das Kultusministerium entsprechende Maßnahmen beschlossen: „Die Lehrer bekommen morgens eine Auswahlmöglichkeit bei den Aufgaben und können so die Themen auswählen, die sie auch tatsächlich als Schwerpunkte behandelt haben“, erklärt Thorsten Groß, stellvertretender Schulleiter des Rosenstein-​Gymnasiums Heubach. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, es nimmt den Druck etwas raus.“ Außerdem bekommen alle Schüler 30 Minuten zusätzliche Bearbeitungszeit. Eine Masken– oder Testpflicht wie im vergangenen Jahr gibt es diesmal nicht.

Zudem verlegen nicht mehr alle Schulen ihre Prüfungen in die Sport– oder Stadthalle, das Scheffold-​Gymnasium etwa lässt unter Einhaltung der Abstände in den Klassenräumen schreiben.





Welche Schulen trotzdem weiterhin in der Sporthalle Abi schreiben und was dieses Jahr die Sternchenlektüren sind, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Für 31.600 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen und 15.800 an den beruflichen Gymnasien ist es nun auch soweit – am 25. April startete das Abitur 2022. Mit 47 400 Schülerinnen und Schülern sind es dieses Jahr etwas mehr Prüflinge als im Vorjahr, aber immer noch weniger als 2016 und 2018, als über 50 000 Gymnasiasten in Baden-​Württemberg ihr Abitur schrieben.

