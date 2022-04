Turbulenzia und Co: Ferienprogramme 2022 im Ostalbkreis

Foto: fleisa

Es wird wieder turbulent in Gmünd: Nach zweijähriger Pause findet im Herbst die „Turbulenzia“ wieder statt. Ob Kinderstadt oder Ferienfreizeit, Sommer oder Herbst – in und um Gmünd gibt es dieses Jahr allerlei Angebote, damit in den Ferien keine Langeweile aufkommt.

Mittwoch, 27. April 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



„Die Turbulenzia ist ein echter Klassiker“, sagt Gmünds erster Bürgermeister Christian Baron, und Hans-​Peter Reuter vom Amt für Familie und Soziales stimmt zu. Auch seine Tochter sei als Kind bereits dabei gewesen, erzählt er. „Die Kinder sollen eine Gelegenheit haben, spielerisch zu lernen, wie eine Stadt funktioniert“, erklärt Dennis Lohrbeer, Leiter des Jugendhaus am Königsturm. Dort findet die Turbulenzia statt, vom 31. Oktober bis zum 4. November. Für Betreuung sorgen Studierende des St. Loreto und Mitarbeitende von der Jugendsozialarbeit.

Auch die Kidstown in Heubach könne dieses Jahr wieder stattfinden, erzählt Manuel Huber, Geschäftsführer des Stadtjugendrings: „Wir werden wie gewohnt die ersten zwei Wochen der Sommerferien dafür nutzen.“ Bereits seit 2000 können rund 150 Kinder jeden Sommer lernen, wie ein Stadt funktioniert und das Arbeitsleben kennenlernen. Wie bei Turbulenzia auch, komme es vor allem auf themenübergreifendes Lernen an, sagt Huber.

Wer mehr Natur und weniger Stadt möchte, für den bietet die Ostalb diesen Sommer ebenfalls reichlich Angebote: Sowohl das Schwarzhorn-​Zeltlager als auch die Ziegerhof-​Freizeit und das Zeltlager an der Zimmerbergmühle finden 2022 statt. Damit wären einige echte Alternativen zur Auslandsreise geboten.





Mehr dazu und welches Zeltlager trotz Corona stattfinden konnte, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



132 Aufrufe

252 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen