Frühlingserwachen: Heubach wird zur Einkaufsmeile

Am Sonntag öffnen in Heubach Modehäuser, Bäckereien und viele weitere von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. Zum Familieneinkauf gibt es aber auch am Samstag bis 16 Uhr Gelegenheit.

Freitag, 08. April 2022

Benjamin Richter

Ganz soft, sagt eine Sprecherin der Stadtverwaltung, wollen die Heubacher zu ihrer alten Stärke zurückkehren. Im Rathaus ist zu diesem Zweck eine Route ausgearbeitet worden, auf der Besucher an allen am „Frühlingserwachen“ teilnehmenden Geschäften vorbeikommen. Der Weg beginnt beim Bettenfachgeschäft Allnatura in der Mögglinger Straße. Dieser Richtung Innenstadt folgend, erreichen Kunden das Fitnessstudio beNew, das von 10 bis 17 Uhr für Neugierige öffnet.

Für Kinder bis 14 Jahren bietet der Gewerbe– und Handelsverein in Zusammenarbeit mit dem Albverein eine Schaufenster-​Rallye. In jedem teilnehmenden Geschäft sind Buchstaben im Schaufenster zu finden. Diese Buchstaben zusammen ergeben ein Lösungswort. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis ein Kinder– oder Jugendfahrrad vom Bikehouse.





Die Sonderseite „Frühlingserwachen in Heubach“ liefert am 8. April in der Rems-​Zeitung nähere Informationen dazu, welche Geschäfte an diesem Wochenende Kunden willkommen heißen. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

