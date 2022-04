Wie Covid-​19 das Risiko einer Lungenembolie erhöht

Foto: tv

Auch sechs Monate nach einer Corona-​Infektion bestehen hohe Gesundheitsrisiken – selbst wenn die Erkrankung mild verlaufen ist.

Freitag, 08. April 2022

Thorsten Vaas

24 Sekunden Lesedauer



Corona-​Infizierte haben einer Studie zufolge bis zu einem halben Jahr nach der Ansteckung ein erhöhtes Risiko für die Bildung schwerer Blutgerinnsel. Der am Donnerstag in der Fachzeitschrift „BMJ“ veröffentlichten Studie zufolge hatten die Infizierten auch sechs Monate nach der Infektion noch ein 33-​fach erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie, bei der ein Blutgerinnsel Arterien in der Lunge blockiert. Auch die Gefahr einer tiefen Venenthrombose besteht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



542 Aufrufe

97 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen