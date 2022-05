Ganz Bargau feiert den neuen Dorfplatz

Auf der Bühne gibt es ein sportliches und musikalisches Rahmenprogramm. OB Arnold wirbt für Aspen und ärgert sich darüber, dass Unbekannte sieben junge Kirschbäume vor dem Bezirksamt angesägt haben.

Samstag, 21. Mai 2022

Alexander Gässler

Wie fröhlich die Bargauer ihre neue Ortsmitte gefeiert haben, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Von der neuen Ortsmitte war nicht viel zu sehen. Vor lauter Schrannen, Buden und Zelten – und noch viel mehr Menschen. Die Sonne lachte dazu. Und stellvertretende Ortsvorsteherin Barbara Duschek war bester Laune. Sie kann sich noch gut daran erinnern, „wie vor fast drei Jahren die ersten Maschinen in den Ort gerollt sind“. Was daraus geworden sei, könne sich sehen lassen, sagte sie am Samstagnachmittag beim kurzen offiziellen Teil des bunten Festprogramms.

