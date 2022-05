Neu gestaltete Ortsmitte in Bargau: Endlich kann gefeiert werden

Foto: astavi

Darauf hat man in Bargau lange warten müssen, aber dieses Wochenende können die Einwohner aus dem Stadtteil die Fertigstellung ihrer neu gestalteten Ortsmitte so richtig feiern. Der Auftakt am Freitag war teils regnerisch, das tat der guten Laune aber keinen Abbruch.

Samstag, 21. Mai 2022

Nicole Beuther

23 Sekunden Lesedauer



Zum Auftakt der Veranstaltung zwischen Bezirksamt, Kirche und Altem Schulhaus folgte die „Bargau Stage Night“ mit Fabio Emele, Lisa-​Marie Friederich, dem Vocalensemble Suara, dem Projekt „The Beatles unplugged“ und vielen weiteren. Auch bei strömendem Regen wurde gefeiert. Am Samstag locken Ausstellungen und Vorträge sowie ein musikalisches, sportliches und kulturelles Programm Besucher nach Bargau.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



442 Aufrufe

95 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen