Qlocktwo-​Design aus Gmünd im BMW

Foto: Qlocktwo

Das Design von Qlocktwo ist ab sofort auf Bildschirmen in BMW-​Fahrzeugen verfügbar. Das teilt das Schwäbisch Gmünder Unternehmen mit.

Mittwoch, 25. Mai 2022

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Verfügbar sei die Qlocktwo-​Zeitanzeige momentan im BMW iX, weitere Modelle und Fahrzeuge sollen in den kommenden Jahre folgen. Warum die Gmünder nun mit BMW zusammenarbeiten, beschreibt Jens Adamik, Qlocktwo-​Managing Partner, so: „Die Zukunft der Mobilität wird autonom sein. Das Auto wird dadurch zur Wohnwelt.“ Man bleibe mit der digitalen Qlocktwo der Linie treu: die Zeit anzuzeigen, wie sie gesprochen wird. Eine Wortmatrix stellt die Zeit in ausgeschriebener Form dar. Sie besteht aus 110 scheinbar willkürlich angeordneten Schriftzeichen. Die einzelnen Buchstaben werden durch Leuchtflächen zu Wörtern zusammengesetzt.

