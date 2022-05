Die Ästhetik von Günter Behnisch in Gmünd und Lorch

Am 25. Juni ist Tag der Architektur. Im Fokus stehen die Bauten des Architekten Günter Behnisch in Schwäbisch Gmünd und Lorch.

Denn Behnisch-​Bauten finden sich vor allem in der Stauferstadt. Zum Beispiel das Hans-​Baldung-​Gymnasium und die Schillerrealschule sowie die Außenstelle des Landratsamtes. Außerhalb Gmünds, in Lorch, handelt es sich um den in mehreren Abschnitten realisierten Schulcampus auf dem dortigen Schäfersfeld.





Der Tag der Architektur am 25. Juni steht in diesem Jahr unter dem aktuellen Thema „Bauen im Bestand“. Dabei stellt die örtliche Kammergruppe Ostalbkreis die Bauten des Architekten Günter Behnisch im Raum Schwäbisch Gmünd in den Mittelpunkt.

