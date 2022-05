Beilage zum Wochenende wartet mit Neuerung auf

Foto: klaiber

Mit einer Überraschung für die Leserinnen und Leser der Wochenendausgabe – besonders für die Rätselfreunde – startet die Rems-​Zeitung in dieses Wochenende. Außerdem hat unsere Redakteurin einem Untergröninger beim Nachbauen historischer Bauwerke über die Schulter geschaut.

Samstag, 07. Mai 2022

Benjamin Richter

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer







Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung finden Sie auch digital im iKiosk.

Während bislang das Raten auf der Rätselseite allein dem Vergnügen diente, gibt es ab jetzt auch etwas zu gewinnen. In dieser Woche feiert „Chrischdoffs Bilderräzl“ nämlich Premiere. Die Rätsel zeichnet Christoph Markowetz. Und wer die Lösung errät – wofür Schwäbischkenntnisse allerdings erforderlich sind – gewinnt ein Präsent der Galerie der Sinne. Also: besonderes Augenmerk ab jetzt auf die Rätselseite legen.Natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe wieder jede Menge Geschichten und Berichte. Die Reportage zum Beispiel ist dem Untergröninger Walter Riek gewidmet, der seine fabelhaften Nachbauten von historischen Untergröninger Bauwerken demnächst im Heimatmuseum im Schloss zu Untergröningen ausstellt. Der Schauort führt dieses Mal in die Waldau. Was an diesem Teil von Schwäbisch Gmünd wissenswert ist? Man darf gespannt sein.Und auch die Vereine, die nach langer Zeit wieder ihre Haupt– und Mitgliederversammlungen durchführen dürfen, kommen nicht zu kurz. Im Gegenteil: Ganze fünf Seiten haben wir diesen wichtigen gesellschaftlichen Institutionen in dieser Ausgabe gewidmet. Schließlich wurden nicht nur neue oder auch bekannte Gesichter in die Vorstände gewählt, einige wurden auch verabschiedet, sondern es gab auch viele Ehrungen für verdiente Mitglieder.Kurz: Das Wochenende kann beginnen. Lesestoff und Rätselspaß gibt es jede Menge.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



168 Aufrufe

243 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen