Gmünds Dekanin dankt den Orgel-​Spendern

Foto: gbr

Für das neue Instrument in der Augustinuskirche sind schon 706 000 Euro zusammengekommen. Weil es so gut läuft, hat Gmünds evangelische Kirchengemeinde beim Orgelbauer in Bautzen vier weitere Pfeifen bestellt.

Samstag, 07. Mai 2022

Alexander Gässler

32 Sekunden Lesedauer



„Es ist wirklich phänomenal.“ So freut sich Ursula Richter über die Spendenbereitschaft für die neue Orgel der Augustinuskirche. Seitdem die evangelische Kirchengemeinde im Jahr 2017 ihr „Fundraising“-Konzept gestartet hat, sind rund 706 000 Euro zusammengekommen. Dazu haben 400 Spenderinnen und Spender beigetragen.





Am Freitagabend hat die Dekanin Dankeschön gesagt. Und nach zwei Jahren Corona-​Pause mit Bezirkskantor Thomas Brückmann erstmals wieder persönlich über den aktuellen Stand in Sachen Orgel informiert.





