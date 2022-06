Bargau: Warum will ein junger Mann Priester werden?

Foto: DRS/​Jochen Wiedemann

Der katholischen Kirche laufen die Schäfchen in Scharen davon. Nico Schmid tut das nicht. Im Gegenteil. Der 27-​Jährige wird demnächst zum Priester geweiht. Das treibt ihn an.

Dienstag, 14. Juni 2022

Alexander Gässler

28 Sekunden Lesedauer



Nico Schmid ist 27 Jahre alt. Geboren wurde er in Schwäbisch Gmünd. Er hat zwei ältere Schwestern. „Ich durfte in einer Familie aufwachsen, in welcher Religion und Glaube immer einen Platz hatten – begleitet von einer großen Offenheit und Weite. Vor allem meine Großmutter war tief verwurzelt im Glauben. Sie schöpfte daraus viel Kraft, was mich als Kind fasziniert hat.“





Wie sich daraus sein Berufswunsch entwickelte und welche Meinung Nico Schmid in der aktuellen Missbrauchsdebatte vertritt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



