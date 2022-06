Mit den Landfrauen Gmünd „wird’s was“

Eine Wanderausstellung unter dem Titel „Landfrauen – 75 Jahre – gemeinsam Zukunft gestalten“ macht Station im Prediger Schwäbisch Gmünd. Sie zeigt das vielfältige Engagement der Frauen im Land.

Donnerstag, 16. Juni 2022

Thorsten Vaas

75 Jahre Landfrauenverband Württemberg-​Baden ist gleichzeitig die Geschichte der Kreislandfrauen Schwäbisch Gmünd. 1908 Mitglieder, sechs Fördermitglieder, 29 Juniormitglieder engagieren sich hier in 20 Ortsvereinen. Sie stehen für Werte, Fähig– und Fertigkeiten, die sie über Generationen weitergeben. „Heute geht es um die selben Dinge wie vor 75 Jahren, als der Landfrauenverband gegründet wurde“, sagte Kreisvorsitzende Doris Kurz am Donnerstag bei der Eröffnung der Wanderausstellung unter dem Titel „Landfrauen – 75 Jahre – gemeinsam Zukunft gestalten“ im Innenhof des Gmünder Predigers. Damals, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, waren die Frauen fest entschlossen, mitzuhelfen, „um neben der Lebensmittelversorgung auch die Kultur und den sozialen Zusammenhalt zu fördern“, so Kurz, um auf die Anfänge der Landfrauen in der Region zu blicken, die genau genommen sogar älter als der Landesverband sind. Bereits ein Jahr vor dem Landesverband wurde in Alfdorf ein Ortsverein gegründet – der erste überhaupt.Was die Land– Frauen bewegt hat und was sie bewegt haben, das erfahren die Besucherinnen und Besucher der Wanderausstellung, die vom 16. bis 19. Juni im Innenhof des Predigers in Schwäbisch Gmünd zu sehen ist. Geöffnet ist täglich von 11 bis 17 Uhr.

