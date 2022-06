Schwäbisch Gmünd: Rollstuhlfahrer bestohlen — Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Schwäbisch Gmünd einen Rollstuhlfahrer bestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Donnerstag, 16. Juni 2022

Thorsten Vaas

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen 7.45 und 8 Uhr am ZOB in Schwäbisch Gmünd . Zu diesem Zeitpunkt war der 57-​jährige Rollstuhlfahrer an einem Kiosk, als ihm seine weiße Ledergeldbörse auf den Schoß fiel. In diesem Moment griff der Täter zu und flüchtete in unbekannte Richtung.

