Fußball: Der VfL Iggingen muss in die Kreisliga B

Foto: Maximilian Vogt

Im entscheidenden Spiel um den letzten Platz in der Kreisliga A, Staffel I, verlor der VfL Iggingen gegen die zweite Mannschaft des TSV Essingen mit 1:2 und steigt in die Kreisliga B ab. Bei der Partie in Heuchlingen waren die Igginger über 90 Minuten unterlegen.

Freitag, 17. Juni 2022

Thomas Ringhofer

1 Minute 11 Sekunden Lesedauer



Vor einer guten Zuschauerkulisse startete der Noch-​A-​Ligist engagiert und einsatzbereit. Die körperlich robusten und spielerisch versierten Essinger aber hielten dagegen und stellten die Weichen auf Angriff. Bereits in der siebten Minute steckte Dayan auf Eckl durch. Dessen Schuss wehrte VfL-​Schlussmann Manuel Haag ab. Das Leder kam erneut zu Dayan, dessen zweiter Versuch am langen Eck vorbeiging. Diese Szene war der Auftakt zu einer ganzen Reihe von guten, besseren und allerbesten Tormöglichkeiten für Essingen.







Allein Yamoussa Camara hatte bis zur Mitte der ersten Hälfte drei, vier Chancen, die er nicht verwerten konnte. Nach der ersten Ecke köpfte er aus fünf Metern zu zentral auf den Keeper. In der 22. Minute vergab der Abwehrhüne eine Doppelchance, beziehungsweise scheiterte erneut an Iggingens Keeper Haag. Letzterer war zuvor gegen Dayan (16. Minute) auf dem Posten und lenkte nur vier Minuten später eine verunglückte Flanke über den Querbalken.







Auf der anderen Seite verzeichnete der VfL erst in der 27. Minute die erste Chance durch Valentin Sachsenmaier, dessen Schuss aus 20 Metern in den Armen von TSV-​Schlussmann Müller landete. Essingen machte jedoch weiterhin das Spiel, verlor im Aufbau aber etwas den Faden. Trotzdem fiel das 1:0 für Iggingen aus dem Nichts, als Benedikt Fuchs plötzlich frei vor dem Essinger Tor auftauchte. Dessen Schuss lenkte Müller nach oben und Fuchs bedankte sich mit einem Kopfball ins leere Tor.





Warum es am Ende für Iggingen nicht reichte, lesen Sie in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung.



