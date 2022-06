Streit in Bettringen: Ausgerissene Haare

Ausgerissene Haarbüschel, Kratzer Beleidigungen und Bedrohungen sowie ein zerrissenes Hemd waren die Folgen eines Streits in Bettringen. Die Polizei musste am Donnerstagabend dorthin mit zwei Streifen ausrücken.

Freitag, 17. Juni 2022

Thorsten Vaas

Wie die Polizei mitteilt, stritten sich gegen 23.40 Uhr zwei Parteien eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Weingarten . Die zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei trafen vor Ort auf zwei Frauen und zwei Männer, die alle alkoholisiert waren und wohl schon länger im Clinch sind. „Die Lage konnte soweit beruhigt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Dennoch standen am Ende des Streits ausgerissene Haarbüschel, Kratzer Beleidigungen und Bedrohungen sowie ein zerrissenes Hemd. Alle vier erwarten nun Strafanzeigen.

