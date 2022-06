Besonders schwerer Betrug im Raum Gmünd: Angeklagter schweigt

Vor dem Amtsgericht wird derzeit ein besonders komplizierter Fall verhandelt: Es geht um schweren Betrug, hohe Geldbeträge sind scheinbar verschwunden. Dass der Angeklagte sich zu den Vorwürfen nicht äußert, macht die Ermittlungen nicht einfacher.

Wie der Mann Geschäftspartner und seine Familie getäuscht hat und was ihm sonst noch vorgeworfen wird, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Eine Datenlösch– und Aktenvernichtungsorgie, ein Buchungschaos mit drei verbandelten Firmen, geprellte Lieferanten und unbezahlte Mitarbeiter und ein schweigsamer Angeklagter. Darum ging es am dritten Verhandlungstag am Gmünder Amtsgericht. Dem Angeklagten wird Betrug in besonders schwerem Fall vorgeworfen.

