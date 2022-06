24-​Jährige in Gmünd wurde geschlagen und mit vermutlich ammoniakhaltiger Flüssigkeit übergossen

Nach Angaben einer 24-​Jährigen wurde sie am Montagmorgen in der Hardt-​Siedlung von ihrem Freund geschlagen und gewürgt. Später wurde sie von einem 19-​Jährigen mit einer vermutlich ammoniakhaltiger Flüssigkeit übergossen.

Montag, 20. Juni 2022

Am frühen Montagmorgen wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass es in der Hardt-​Siedlung zu einem Streit zwischen einem 25-​Jährigen und seiner 24-​jährigen Freundin gekommen sei. Nach Angaben der 24-​Jährigen sei sie von ihrem Freund geschlagen und gewürgt worden.





Im Verlauf des Streits, bei dem ein 19-​jähriger Mann zumindest zeitweise dem Beschuldigten geholfen haben soll, sei sie dann gefesselt und mit einer - vermutlich ammoniakhaltigen — Flüssigkeit übergossen worden. Als kurze Zeit später die Polizei an der Örtlichkeit eintraf, konnte der 25-​jährige Lebensgefährte der Geschädigten vorläufig festgenommen werden.





Der 19-​Jährige war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Dieser konnte am Montag im Laufe des Tages durch die Polizei ermittelt werden. Die junge Frau wurde durch den Rettungsdienst, der mit drei Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort war, übernommen und in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 48 Kräften im Einsatz war, wurde die Wohnung gesäubert und belüftet. Der Beschuldigte befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft veranlasst eine Haftvorführung für den Dienstag. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern derzeit an.

