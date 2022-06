Der neue Gmünder Flächenverbrauch: Das plant die Stadt bis 2035

Luftbild: hs

Wie viel Fläche braucht Gmünd für Wohnen? Wie viel für Gewerbe? Und wie viel für die erneuerbaren Energien kommt noch obendrauf? Mit diesen Fragen befasst sich nach den Ortschaftsräten jetzt der Gmünder Gemeinderat.

Dienstag, 21. Juni 2022

Alexander Gässler

26 Sekunden Lesedauer



Die Flächenkulisse wurde mit Augenmaß herausgearbeitet. Davon ist Gerhard Hackner überzeugt. Sie sei ausgewogen und angemessen. Und: „Die Innenentwicklung hat immer Priorität.“ An diesem Mittwoch will der Leiter des Amts für Stadtentwicklung dem Bauausschuss des Gemeinderats die überarbeitete Flächenkulisse bis 2035 vorstellen. Es gehe darum, Perspektiven aufzuzeigen, sagt er.







Welche Perspektiven das sind und welche Kritik es jetzt schon an den Plänen gibt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



266 Aufrufe

105 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen