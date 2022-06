Ammoniak-​Angriff in Gmünd — Mann in Haft

Der 25 Jahre alte Mann, der am frühen Montagmorgen in einem Stadtteil von Schwäbisch Gmünd seine Freundin mit einer ammoniakhaltigen Flüssigkeit übergossen haben soll, ist mittlerweile in Haft. Das teilt die Polizei mit.

Mittwoch, 22. Juni 2022

Thorsten Vaas

Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. „Am Montag war sie bereits vernehmungsfähig“, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei laufen nun weiter. Auch geht es dabei um einen 19-​Jährigen, der zumindest zeitweise dem Beschuldigten geholfen haben soll.





Seit Montag befand sich der Mann nach einem Streit mit seiner Freundin in Polizeigewahrsam. Wie die Polizei berichtete, soll der Mann seine Freundin gefesselt und mit einer ammoniakhaltigen Flüssigkeit übergossen haben. Zudem habe er sie geschlagen und gewürgt.

