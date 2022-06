Gmünd: Die Nase soll wieder heimisch werden

Der Bezirksfischereiverein Lein-​Rems hat jetzt wieder etliche Exemplare der bedrohten Fischart in sein Vereinsgewässer eingesetzt. Die Arbeit trägt bereits erste Früchte.

Donnerstag, 09. Juni 2022

Alexander Gässler

Die Nase ist Fisch des Jahres 2020. Anders als Forelle, Stichling oder Aal ist die Fischart in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. In fast allen Ländern, in denen die Nase vorkommt, gilt sie als gefährdet oder ist stellenweise sogar ganz verschwunden und wird teilweise in den Roten Listen geführt.

