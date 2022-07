100 Jahre TV Heuchlingen: Größter Verein am Ort feiert vier Tage lang

Foto: TV Heuchlingen

Zum 100-​jährigen Bestehen des TV Heuchlingen findet vom 1. bis 4. Juli eine XXL-​Variante des bekannten „Wegfests“ des Turnvereins statt. Zu den Höhepunkten des Programms zählen ein Beachvolleyball-​Turnier über zwei Tage, ein Fußball-​Testspiel gegen den VfR Aalen am Freitag sowie ein Festumzug am Sonntag. Zum Abschluss folgt am Montag das beliebte Kinderfest.