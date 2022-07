Denkmalschutz und Photovoltaik: Geht beides in der Altstadt von Gmünd?

Die Gmünder Altstadt steht als „Gesamtanlage“ unter Denkmalschutz; zudem genießen viele Einzelgebäude als Baudenkmale den besonderen Schutz der Behörde. Aktuell schließt das PV-​Anlagen noch aus; wegen des Klimawandels soll sich daran aber etwas ändern, denn die Nutzung regenerativer Energien wird immer wichtiger. Die explodierten Energiepreise und die bisherige deutsche Abhängigkeit von Erdgas-​Importen beflügeln dieses Thema zusätzlich.

Der Klimawandel ist in aller Munde; und nur sehr wenige Leute zweifeln noch daran, dass in dieser Hinsicht ein dringender Handlungsbedarf besteht. Daher plädiert die Fraktion „Bürgerliste“ im Gemeinderat im Rahmen eines nicht haushaltswirksamen Antrags dafür, in der Gmünder Innenstadt die Photovoltaik und den Denkmalschutz unter einen Hut zu bringen – und darüber hinaus die Installation von PV-​Anlagen auf allen städtischen Gebäuden zu forcieren.





