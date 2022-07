Warum eine gute Erziehung von Hunden so wichtig ist

Wenn es mit Hunden Ärger gibt, dann haben fast immer die Zweibeiner Fehler gemacht. Die Spraitbacher Hundefreunde helfen Hundehaltern seit zehn Jahren beim artgerechten Umgang, damit Mensch und Tier entspannt das Miteinander genießen können. Das Ausbildungsziel ist im Verein klar formuliert: Sozialverträgliche Hunde, die weder ängstlich noch aggressiv, sondern gut gelaunt auf ihren vier Pfoten durchs Leben gehen.

Die alten Begriffe „Abrichten“ oder „Dressieren“ sind aus dem Sprachgebrauch der modernen Hundevereine praktisch verschwunden. Man spricht dort inzwischen von „Ausbildung“ – und es geht nicht nur um ein anderes Wort, sondern auch um einen völlig anderen Ansatz im Umgang mit den Vierbeinern. Es ist nicht mehr der Drill der alten Schule, bei dem vom Hund eine sklavische Unterwerfung verlangt wird. Es hat aber im Gegenzug auch nichts mit einer artgerechten Haltung zu tun, wenn ein Hund sein ganzes Leben lang beim Spaziergang nur an der Leine zerrt, weil er es nicht besser gelernt hat. Denn das wäre weder für Mensch noch Tier ein Vergnügen, sondern eine Qual.





Lesen Sie am 15. Juli in der Rems-​Zeitung, worauf es in der Hundeerziehung ankommt und wie die Spraitbacher Hundefreunde seit zehn Jahren diese Aufgabe angehen!



