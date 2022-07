Warum verzögert sich der Bau des Fun-​Sport-​Parks in Ruppertshofen?

Foto: gbr

Klassische Sport– und Spielplätze reichen nicht mehr als Freizeitangebot für die Jugend. Wo es Fun-​Sport-​Parks für Biker und Skater gibt, werden sie gut angenommen. Wenn junge Leute wie in Ruppertshofen so etwas selbst anlegen, ist das eine Herausforderung und braucht viel Zeit.

Donnerstag, 21. Juli 2022

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



In vielen Kommunen sind solche Fun-​Sport-​Anlagen inzwischen nicht mehr wegzudenken. Sich hinstellen und von einer Stadt oder Gemeinde den Bau eines Fun-​Sport-​Parks für Skater und Biker erwarten – dies ist eine Variante, die vor allem in größeren Kommunen mit entsprechendem Budget durchaus erfolgversprechend ist. Die jungen Leute in Ruppertshofen müssen da allerdings einen anderen Weg gehen.





Lesen Sie in der Rems-​Zeitung am 21. Juli, dass dieses Projekt keineswegs „eingeschlafen“ ist, obwohl sich nach außen hin derzeit nichts tut. Hinter den Kulissen wird die Realisierung fleißig voran getrieben!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



333 Aufrufe

130 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen