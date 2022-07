Park full of Sound: Musik in allen Ecken des Böbinger Parkgeländes

Foto: Florian Thierer

Acht Spielorte und 13 Gruppen: Das Musikfestival „Park full of Sound“ am morgigen Samstag, 23. Juli, erreicht eine Dimension, die Böbingen und Umgebung bisher noch nicht erlebt haben. An allen Ecken des Parkgeländes am alten Bahndamm gibt’s Musik in einer Fülle von Stilrichtungen.

Freitag, 22. Juli 2022

Franz Graser

„Das Live-​Erlebnis von Musik soll im Vordergrund stehen“, sagt Michael Schuster, bei dem die organisatorischen Fäden des Events zusammenlaufen. „Wir wollen etwas für die Musiker tun, wir wollen aber auch etwas für die Leute tun“, erklärt Schuster. Das Publikum solle wieder Musik erleben und ein bisschen das nachholen können, was sie über zwei Jahre vermisst haben.





Als Vorbild für „Park full of Sound“ diente das „Umsonst & draußen“-Konzert in Heubach. Das Festival richtet sich jedoch nicht nur an ein jüngeres Publikum, sondern soll mehrere Generationen zusammenbringen. „Wir haben Live-​Musik in allen Facetten“, sagt Michael Schuster vom Organisationsteam: „Wir wollten das Spektrum möglichst breit anlegen.“ Die Bandbreite reicht von klassischen Chorgesang über Heavy Metal bis zum Funk. So können auch Ältere, die über das Gelände streifen, Musikstile entdecken, die für sie neu und interessant sind.







