Ein Teddy kehrt zurück

Fotos: Gerhard Nesper

Ein vor rund 100 Jahren von der jüdischen Gmünder Familie Kahn gefertigter Teddybär wurde am Samstag im Foyer des Predigers von Dr. Eberhard Bürger an Oberbürgermeister Richard Arnold übergeben.

Sonntag, 03. Juli 2022

Gerhard Nesper

Im Zentrum stehe heute Abend ein Teddybär, und zwar einer, der auf eine einzigartige Weise zu einem Träger von lokaler Geschichte und persönlichen und zum Teil auch schmerzlichen Erinnerungen geworden sei, so Richard Arnold in seiner Grußrede. Der Bär sei ein überaus seltenes Stück Gmünder Unternehmensgeschichte. Er zeige, dass es in Gmünd während der Weimarer Republik einen Spielzeughersteller gegeben habe, der sich qualitativ, wenn auch nicht quantitativ, mit dem Unternehmen Margarete Steiff in Giengen messen konnte. Die Firma Kahn sei ein jüdisches Familienunternehmen gewesen, deren Eigentümer über 40 Jahre in der Ledergasse wohnten.

