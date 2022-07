Sport und Musik zum Jubiläum der Städtepartnerschaften in Gmünd

Rechnet man alle fünf offiziellen Partnerschaften von Schwäbisch Gmünd zusammen, kommt man auf 175 Jahre. Seit jeweils 50 Jahren ist die Stauferstadt mit Barnsley in England und Antibes in Südfrankreich verbandelt. Am Freitag und Samstag wird groß gefeiert.

„Die Verwaltung kann die Verträge schließen, belebt und gelebt wird die Partnerschaft aber von der Bevölkerung“, sagte der Bürgermeister der italienischen Partnerstadt Faenza, Claudio Casadio vor gut 20 Jahren und unterstrich damals beim Unterzeichnen der Partnerschaftsurkunde die friedensstiftende und völkerverbindende Wirkung von Städtepartnerschaften. Die Gmünder Seite repräsentierte OB Dr. Gerhard Rembold.





Die Stauferstadt Schwäbisch Gmünd hat folgende Partnerstädte: Barnsley (Großbritannien) , Antibes (Frankreich), Bethlehem (USA), Faenza (Italien) und Székesfehérvár (Ungarn). Lesen Sie am 6. Juli in der Rems-​Zeitung, wie das Jubiläum am Freitag und Samstag, 8./9. Juli, in Gmünd gefeiert wird.



