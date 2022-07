80-​jähriger Pedelec-​Fahrer bei Sturz in Heubach schwer verletzt

Symbol-​Bild: gbr

Ohne Fremdeinwirkung verlor ein Senior, der mit dem Pedelec in Heubach unterwegs war, beim Zusammenstoss mit einer Altpapiertonne die Kontrolle über das Fahrrad und verletzte sich schwer beim Sturz.

Samstag, 09. Juli 2022

Gerold Bauer

Aufgrund der damit locker zu erreichenden Geschwindigkeiten ereignen sich immer wieder schwere Unfälle mit Fahrrädern, die einen Elektroantrieb haben. Zu einem schweren Sturz in Heubach teilt das Polizeipräsidium Aalen folgendes mit: Am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr befuhr ein 80 –jähriger Pedelec-​Fahrer im Ortsteil Buch den Radweg entlang der Landesstraße in Richtung Heubach. In der Bucher Hauptstraße kollidierte er aus Unachtsamkeit mit einer an der Straße abgestellten Blauen Tonne und stürzte. Der Radfahrer, der einen Rad-​Helm trug, wurde schwerverletzt und in eine Klinik verbracht.

