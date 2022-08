Kidstown 2022 in Heubach gestartet

Foto: fleisa

„Kinder an die Macht!“ – Mit der Kidstown findet dieses Jahr ein echter Klassiker des Ferienprogramms wieder statt. Zwei Jahre musste die Kinderstadt pausieren, nun wird die „Stellung“ in Heubach wieder zehn Tage lang von Kindern regiert.

Montag, 01. August 2022

Sarah Fleischer

„Die Kinder bekommen die Möglichkeit, das alltägliche Berufsleben und das soziale Zusammenleben in einer Stadt kennenzulernen“, so fasst es der Stadtjugendring auf seiner Website zusammen.



Denn genau das soll Kidstown sein: Eine richtige Stadt, nur eben geführt von Kindern. Sie können Berufe wählen, Waren herstellen und verkaufen oder Dienstleistungen anbieten. Bezahlt wird mit dem „Ostalb-​Euro“.120 Kinder und insgesamt 45 Betreuende sind es dieses Jahr — etwas weniger als noch in den Jahren vor Corona, sagt Manuel Huber, Geschäftsführer des Stadtjugendrings Heubach. „Aber wir sind natürlich froh, dass Kidstown wieder in der gewohnten Form stattfinden kann.“

Das Ferienprogramm ist fester Bestandteil von Heubach, das Einzugsgebiet geht jedoch über die Gemeinde unterm Rosenstein hinaus und viele Kinder sind schon mehrfach dabei gewesen — manche kommen Jahre später sogar als Betreuer wieder.

