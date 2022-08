Kräuterseminar im Wildpflanzenpark Mutlangen

Foto: hw

Bei einem Seminar im Wildpflanzenpark Mutlangen lernten 15 Teilnehmerinnen, was man alles aus vermeintlich gewöhnlichen Gartenkräutern und Blüten machen kann.

Mittwoch, 17. August 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Mit einem besonderen Getränk wurden die 15 Teilnehmerinnen eines Blüten– und Kräuterseminars im Wildpflanzenpark Mutlangen begrüßt: Mit selbstgemachter Cola aus dem Colastrauch (artemisia abrotanum). „Geht ganz einfach“, so Kräuterfrau Katrin Reusch, die die Frauen fünf Stunden lang damit begeisterte, wie sie aus „ganz normalen“ Gartenkräutern und Gartenblüten, die bei ihnen oft bereits im Garten wachsen, kulinarische Leckereien und Heilmittel herstellen können. Liebstöckel mit Sonnenblumenblüten und Malvenblüten helfen bei Blasenentzündung. Basilikum, Bergbohnenkraut und Estragon, um Blähungen und Verdauungsstörungen zu beheben. „Gute Hausmittel zu kennen fördert die Autonomie und macht Freude“, so Katrin Reusch. Besonders begeistert ist sie von den Gartenkräutern als Heilerinnen der Psyche: Kraftlosigkeit, Angstzustände, Schlaflosigkeit und Nervosität sind seelische Störungen, die laut der Kräuterfrau gut mit selbstgemachten Tinkturen und Tees verbessert werden können. Auch Teilnehmerinnen aus den vergangenen Kursen berichteten, dass ihre damals hergestellten Tinkturen im Bekannten– und Familienkreis kleine Wunder bewirkt hatten. So waren auch diesmal alle sehr motiviert, wieder hochwertige Frischpflanzenauszüge mit Alkohol oder Honig herzustellen, die dann in zwei Wochen, nach der Mazerationszeit, zuhause getestet werden können. Danach kochten alle zusammen ein zauberhaftes Blüten– und Kräutermenü, das Ausrufe des Entzückens hervorrief. Würzig, hübsch, gesund. Die dekorativen und sehr leckeren Sommerrollen mit Blüten sind schon auf den nächsten Gartenpartys eingeplant. Seminar-​Leiterin Katrin Reusch freut sich: „Mir liegt es besonders am Herzen, dass unsere natürlichen Heilmittel wieder unter die Leute kommen und deren Nutzung selbstverständlich wird. Am liebsten vorbeugend, damit wir jeden Tag unsere Gesundheit stärken und festigen.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



281 Aufrufe

261 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen