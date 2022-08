Auto beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Archiv-​Foto. rz

In Mutlangen wurde in der Nacht zum Freitag ein Auto mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Freitag, 19. August 2022

Sarah Fleischer

23 Sekunden Lesedauer



In der Nacht zum Freitag kam es in der Wetzgauer Straße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein Zeuge beobachtete gegen Mitternacht, wie drei Jugendliche den Außenspiegel von einem dort geparkten Fiat abtraten. Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Einer der Jugendlichen trug ein dunkles T-​Shirt, Basecap und einen Rucksack, ein weitere war mit einem hellen T-​Shirt bekleidet.